Nazar Nur Kaya son yolculuğuna uğurlandı! Acun Ilıcalı'dan büyük vefa

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nazar Nur Kaya için Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın cenazesine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise'nin yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı. Cenaze töreni sırasında Nazar Nur Kaya'nın annesi ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları tarafından sakinleştirilen annenin gözyaşları görenleri duygulandırdı. Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılarak aileye baş sağlığı diledi. Anne Kaya'nın Acun Ilıca'ya sarılarak ağladığı görüldü. Bir süre anne Kaya ile sohbet eden Acun Ilıcalı daha sonra vatandaşlarla birlikte saf tuttu.

Hadise: "Hepimiz çok üzgünüz''

Cenazeye katılarak aileye baş sağlığı dileyen Hadise, '' Nazar'ın ailesine Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Hepimiz çok üzgünüz'' diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Abla Hatice Kaya: ''Allah'ın takdiri ancak doktor hatası''

Nazar'ımızın önce beyin ölümü gerçekleşti dediler. Sonra bitkisel hayatta olduğunu söylediler. Ardından uyanacak, siz bekleyin diye bize sürekli ümit verdiler. Biz bir ümidin peşinde hastane önlerinde sabahladık. Bu süreçte Acun abi bizimle ilgilendi. Allah'ın takdiri ancak kardeşimin ölümünde doktor hatası var maalesef" dedi.

Piyalepaşa Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Nazar Nur Kaya, defnedilmek üzere Cebeci Mezarlığı'na götürüldü.

Oğuzcan Yazar

