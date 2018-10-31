Nazar Nur Kaya'nın ablası Hatice Kaya: 'Kardeşim bir cinayete gitti gibi geliyor bana'

Hayatını kaybeden "O Ses Çocuklar" programı yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın ailesi cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu'nun önünde bekliyor. Kardeşinin hastane tarafından yapılan bir ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden acılı abla Hatice Kaya, "Kardeşim bir cinayete gitti gibi geliyor bana. Kardeşimin ölmemesi gerekiyordu. Nazar yoğun bakıma girdiğinde 'Abla beni burada bırakma bir daha alamayacaksın beni buradan' dedi" ifadelerini kullandı. Hastane ise yaptığı açıklamada ihmal iddialarını reddetti.

"O Ses Çocuklar" programıyla tanınan Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavisi gören Kaya yaşam mücadelesini kaybetti. 4 yıl önce, henüz 11 yaşındayken tanınan Kaya'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Kaya'nın cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsi işlemi devam ederken acılı aile ise Kaya'nın cansız bedenini teslim almak için adli tıp kurumuna geldi. Kaya ailesinin adli tıp kurumu önündeki bekleyişi devam ediyor.

"Kardeşim bir cinayete gitti gibi geliyor bana"

Nazar Nur Kaya'nın ablası Hatice Kaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Acılı abla yaşananları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Hatice Kaya, "Biz bu yapılanı Allah'a havale ediyoruz. Doktorlar yapılan açıklamada ne kadar bir hata olmadığını söylese de, farklı doktorlar tarafından kan tahlillerine, yapılan müdahalelere, raporlara bakılarak yapılan hata çıkartıldı. Kardeşim bir cinayete gitti gibi geliyor bana. Kardeşimin ölmemesi gerekiyordu. Ben kardeşimi çok canlı, ayakta yürüyerek götürdüm. Fakat şimdi kardeşimin maalef cesedini verecekler bana. Koskoca bir aile yıkıldı. 12 kardeşiz hiç birimiz kendimizde değiliz. Ben ağlayamıyorum, ağlamayı unuttum. Nazar'la zaman geçirmek istiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Abla beni burada bırakma bir daha alamayacaksın beni buradan"

Hatice Kaya sözlerine şöyle devam etti: "Mide bulantısı, kusma ve halsizliği vardı. Bu hastaneye gitmeden önce farklı hastanelere götürdüm. Fakat farklı hastaneler beni bu hastaneye gelmeme istedi çünkü en iyi aletlerin burada olduğunu söylediler. Kardeşim ayakta yürüyerek geldi. Zaten görüntüleri vardır. Doktorlar epikriz verdiğinde sadece yoğun bakımdan sonraki epikrizler verilmiş. Fakat onun öncesi var. Bir 10-15 günlük öncesi var. burada Nazar'ın yürüyerek girdiği videolar resimler var. Nazar tedavi'ye başladığında bir serum tedavisiyle iyileşeceğini söyleyen doktorlardı. Bana bütün organlarının tahlillerde temiz sadece böbrekte bir kusur olduğunu söyleyen yine aynı doktorlardı. Nazar gün geçtikçe bütün organlarını tek tek kaybetmeye başladı. En son dediler ki yoğun bakıma alıyoruz. Yoğun bakıma aldığı gün Nazar'ın ne bilinci kaldı. Nazar yoğun bakıma girdiğinde 'Abla beni burada bırakma bir daha alamayacaksın beni buradan' dedi."

"Nazar'ı babama emanet edeceğim"

Farklı doktorların incelemelerde bulunduğunu ve bir hata varsa ortaya çıkacağını belirten Kaya, "Ben doktorlara çok güvendim. Nazar'ı iyileştirecekler dedim ve kardeşimi teslim ettim. Kardeşimin öldüğünü söyledikleri gün hemen alıp gitmem istendi. Neden hemen alıp gideceğim. Neden ne oldu bu kıza? Bir müddetim yok mu? Kafamı toplamam gerekmiyor mu? Ben savcılığa gitmeyi daha uygun buldum. Savmcımız gerekeni yaptı. Hastaneye geldi incelemelerini yaptı ve otopsiye sevk etti. Eminim bunu yapanlar ve gizlemeye çalışanlar gizli kalmayacak. Farklı doktorlarımız ilgileniyor ve bırakmayacak peşini. bir hata varsa bu ortaya çıkar. Ben şimdi kardeşimi nasıl gömeceğim toprağa. Cenazesini Kasımpaşa Büyük Camii'ye götüreceğim. Sonra Habipler'de babamın yanında yerimiz var, oraya defnedeceğim. Nazar'ı babama emanet edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Doktor veya hastane ihmali gibi iddialar kesinlikle doğru değildir"

Hastane tarafından yapılan açıklamada ise ihmal iddiaları reddedildi. Açıklamada, "Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığı alevlenme ve remisyon döngüleriyle seyreden birçok sistemi tutabilen otoimmün ve kronik bir romatizmal hastalıktır. Çocukluk döneminde, erişkin başlangıçlı SLE'ye göre daha sık böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu yaptığı için hem morbiditesi hem de ölüm oranları daha fazladır.

Hastamız, yaklaşık 1 ay süren hastalık dönemi sürecinin sonunda hastanemize başvurmuştur. İlk başvuruda genel durumu kötü olan hastada hastalığa bağlı; böbrek, beyin, akciğer ve damar tutumunu içeren çoklu organ tutulumu saptanmıştır. Hastamıza modern tıbbın gerektirdiği tüm tedaviler yapılmasına rağmen yanıt alınamamıştır.

Medyada yer alan “hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali” gibi iddialar kesinlikle doğru değildir. Hastaya yapılan tüm müdahaleler uzman ve yetkin hekimlerce yapılmıştır. Sistemik iltihabi yanıtla karakterize bu hastalığa karşı tıbbi tüm olanaklar seferber edilmesine rağmen hastamız vefat etmiştir. Aileye başsağlığı diliyor acılarını paylaşıyoruz. Tüm bu bilgilerin yanında hastamızın vefatı ile ilgili adli ve idari incelemeler de devam etmektedir" denildi.

Nazar Nur Kaya'nın cenazesi yıllar önce hayatını kaybeden ve Habip'lere defnedilen babasının yanında toprağa verilecek.