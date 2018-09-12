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Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Nazarbayev Türkiye'ye geliyor
Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında, 13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in başkanlıklarında Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) üçüncü toplantısı düzenlenecek. İki ülkeden ilgili bakanların katılımıyla Ankara'da düzenlenecek olan III. YDSK toplantısı sırasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, savunma, eğitim ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin artırılması imkanları ele alınacak ve çeşitli anlaşmalar imzalanacak. Toplantı vesilesiyle güncel bölgesel konuların da istişare edilmesi öngörülüyor. 

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