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Nazifoğlu: Hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, hakemlerin çok net pozisyonlarda hatalar yaptıklarını söyleyerek, "Ben artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı" dedi.


28 Kasım 2016 17:10

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Ulusal kanallarda çok fazla Galatasaraylı yorumcu bulunmadığını ifade eden Nazifoğlu, "Medyada Galatasaray temsilcileri az derecede var. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bunları spor müdürleri ile konuştuğumda 'Çok haklısınız' diyorlar ama bir şey değişmiyor. Tıpkı hakemlerde olduğu gibi" şeklinde konuştu.

“Bundan sonra daha sert davranacağız”
Çok net pozisyonlarda dahi hakemlerin bariz hatalar yaptıklarını dile getiren Levent Nazifoğlu, "Ben artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Bundan sonra daha sert davranacağız, bunu söyleyebilirim. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere geldik ancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nın toplanıp hocalarıyla konuşması lazım” ifadelerini kullandı.

“Oyuncularımızın moralleri bozuldu”
Alınan mağlubiyetlerden sonra hem taraftarın hem de takımın moralinin bozulduğunu belirten Levent Nazifoğlu, takımda gruplaşma olduğuna dair çıkan haberlerin de oyuncuların kabuklarına çekilmelerine neden olduğunu söyleyerek, "Gruplaşma dediğin, selam vermemekle, pas vermemekle olur. Böyle bir şey yok. Oyuncularımızın moralleri bozuldu, kabuklarına çekildiler. Bizim görevimiz onları Bursa maçına hazırlamaktı. Bu da teknik ekiple birlikte başarılı bir çalışmanın sonrasında oldu. Bursa maçını kazanarak yolumuza devam ettik” diye konuştu.
Levent Nazifoğlu, kalan 4 haftadaki bütün maçları kazanmak istediklerini, teknik heyet ve oyuncuların da buna inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi. 


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