Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Nazifoğlu: Her şeye rağmen geri dönüşü yaptık

Nazifoğlu: Her şeye rağmen geri dönüşü yaptık

Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, 3-1 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası, "Yediğimiz ofsayt golüne ve bariz verilmeyen iki penaltıya rağmen 1-0 geride olan arkadaşlarımız iyi oynayarak 3 gol attılar" dedi.

Nazifoğlu: Her şeye rağmen geri dönüşü yaptık

25 Kasım 2016 23:37

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, "Geçen hafta gerçekten sezonun en kötü maçını oynadık ve taraftarımızı çok üzdük. Biz de çok üzüldük. Öncellikle bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımızın bu reaksiyonu göstereceğini biliyorduk. Çünkü büyük takımlar bir iki maçta yıkılacak takımlar değildir. Takımımızdaki oyuncuların kalitesi de son derece üst seviyededir. Bu maçta da her şeye rağmen geri dönüşü yapacaklarını biliyorduk. Yediğimiz ofsayt golüne ve bariz verilmeyen iki penaltıya rağmen 1-0 geride olan arkadaşlarımız iyi oynayarak 3 gol attılar. Geçen haftadan sonra gösterdikleri bu reaksiyondan dolayı teknik heyet ve futbolcuları canı gönülden kutluyorum" dedi.

Riekerink'in gideceği haberlerini gerçeği yansıtmadığını söyleyen Nazifoğlu, "Bu moral işi. Ben hafta içinde de bu maçın sonucunun Riekerink'in geleceğiyle bir alakasının olmayacağını söylemiştim. Yok Ali Dürüst araya girmiş Fatih Terim ile konuşuyormuş, yok bizden birileri gidip konuşuyormuş... Bunları yazanların utanması olmadıktan sonra bu yalanlar devam edecek. Bunların hepsi yalan ama o arkadaşların yüzü kızarmıyor" şeklinde konuştu.

"Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz"
Transfere de değinen Nazifoğlu, "Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arasında yıldız oyuncu alma şansımız yok. Çok iyi bir oyuncuyu hangi takım bırakır. Drogba ile ilgili bir tasarrufumuz olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi çok tempolu oyunlar oynanıyor. Yaşı dolayısıyla zor görünüyor" diye konuştu. 

Etiketler: Bursaspor maçı, Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Levent Na


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç