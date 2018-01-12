Nazik gölünde jandarmadan büyük operasyon

Bitlis Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara ve yasal olmayan ağlarla avlananlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında dün sabah erken saatlerde Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden yerleri belirlenen ağların ele geçirilmesi amacıyla 4 ayrı noktaya eş operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 adet manyat ağı ve 1 adet gırgır ağı ele geçirildi. Yasak olan ağlarla avlanan şahıslara bin 50 lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen ağlar, yakılarak imha edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, ele geçirilen ağların iç sularda kullanımının kanunen yasak olduğunu ve bu ağların gölde kullanılması halinde Nazik Gölü’ndeki balık stokların tamamen yok olacağını belirtti. Nazik Gölü’nün, Van Gölü Havzası’nın en büyük tatlı su gölü olduğun u ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Yaklaşık 47.5 km2 yüzey alanına sahip olan gölde geçmiş yıllarda ağırlığı 3-4 kiloya kadar ulaşan sazanlar avlanmaktaydı. Fakat gölde kullanılan manyat ağları nedeniyle Sazan başta olmak üzere diğer bütün balıklar yok olma noktasına gelmiştir. Manyat ağları kıyıdan kullanılan ve küçük büyük demeden bütün balıkları yakalayan boyları 400-500 metreye varan devasa ağlardır. Yüzey alanı 47.5 km2 bir gölde bu ağlardan kullanılması balıkçılık açısından korkutucu bir durumdur. Ayrıca gölde yakalanan gırgır ağı büyük denizlerde belli dönemlerde kullanımına izin verilen ağlardan olup iç sularda kullanılması balık stoklarının yok olması anlamına gelmektedir. Bu ağların gölde kullanılması sonucu gölde yaşayan başta inci kefalleri olmak üzere diğer balıklar ekonomik olmaktan çıkmıştır. Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar sürdürülebilir fakat sınırsız olmayan kaynaklardır. Bu kaynaklarının sürdürülebilir yönetim ölçütleri içerisinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu noktada Nazik Gölü’nde yakalanan bu ağlar gölde yaşayan balıkların devamlılığı yönünde atılmış büyük bir adımdır. Bu aşamadan sonra göldeki denetimler sıkılaştırılmalı ve bu ağların kullanımına bir daha izin verilmemelidir. Nazik Gölü bölgemizin en önemli sucul ekosistemlerinden bu nedenle burada yakalanan ağlardan dolayı başta Bitli İl Jandarma Komutanlığı olmak üzere Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.