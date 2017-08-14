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Nazilli Belediyespor golcü arayışını sürdürüyor

Teknik Direktör Fatih Akyel'in raporu doğrultusunda forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor'da basın sözcüsü Özgen Türker'in, "Süper Lig'de oynamış bir forvet ile görüşüyoruz" açıklamasının şifreleri belli olmaya başladı.

Nazilli Belediyespor golcü arayışını sürdürüyor

14 Ağustos 2017 14:19

İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan ve kampta yaptığı maçlarda gol yollarında sıkıntı çektiği gözlenen Nazillispor'da, ismi sır gibi saklanan forvet oyuncusunun en son Galatasaray'da forma giyen Berk İsmail Ünsal olduğu öğrenildi. Şuanda boşta olan oyuncunun kendisini isteyen diğer takımlar ile yapacağı görüşmelerin ardından siyah beyazlılara kararını bildireceği ifade edilirken, transferin kısa bir süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Gaziosmanpaşa'da futbola başlayan 23 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte profesyonel olmasının ardından Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipte zaman zaman forma şansı bulan ve Antalyaspor ile Giresunspor'a kiralanan genç oyuncu U-21' de 80, profesyonel liglerde toplamda 4 gol kaydetti. 

Etiketler: Berk İsmail Ünsal, Nazilli Belediyespor


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