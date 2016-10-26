Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Nazilli’de bir PKK’lı saklandığı evde yakalandı

Nazilli’de bir PKK’lı saklandığı evde yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde terör örgütü PKK üyesi bir şüpheli ile Kazakistan uyruklu bir şahıs saklandıkları evde yakalandı.

Nazillide bir PKKlı saklandığı evde yakalandı

26 Ekim 2016 17:18

Edinilen bilgiye göre; Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve uzun süre yakalanamayan hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan B.Ö’nün Nazilli ilçesindeki bir adreste saklandığını belirleyen jandarma ekipleri, sabaha karşı eve operasyon düzenledi. B.Ö. ile birlikte aynı evde saklanan Kazakistan uyruklu R.Z. gözaltına alındı.
B.Ö. isimli PKK’lı teröristin barındığı evde yapılan aramada 6 gram kristal uyuşturucu madde, 3 gram esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong tabir edilen düzenek ele geçirildi.
 

Etiketler: aydın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!