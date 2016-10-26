Edinilen bilgiye göre; Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve uzun süre yakalanamayan hırsızlık suçundan sabıka kaydı bulunan B.Ö’nün Nazilli ilçesindeki bir adreste saklandığını belirleyen jandarma ekipleri, sabaha karşı eve operasyon düzenledi. B.Ö. ile birlikte aynı evde saklanan Kazakistan uyruklu R.Z. gözaltına alındı.

B.Ö. isimli PKK’lı teröristin barındığı evde yapılan aramada 6 gram kristal uyuşturucu madde, 3 gram esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong tabir edilen düzenek ele geçirildi.

