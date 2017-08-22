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Nazilli'de feci kaza: 4 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Nazillide feci kaza: 4 ölü

22 Ağustos 2017 09:02

Edinilen bilgiye göre kaza, bu sabaha karşı saat 02.15 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzeri İsabeyli kavşağındaki akaryakıt istasyonunun batı tarafında meydana geldi. Aydın Kabak yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan Sefa Ö.’nün kullandığı 20 D 1973 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada büyük bölümü tırın altına giren otomobildeki sürücü Aydın Kabak (21) ile beraberinde yolcu olarak bulunan Yarkın K., Oğuzhan U. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ve akaryakıt istasyonu çalışanları yardıma koştu. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AKS ekipleri ile 112 acil müdahale ekipleri araçta sıkışanlara müdahale etti. İlk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Aydın Kabak, yolculardan Oğuzhan U., Yarkın K. ve kimliği henüz belirlenemeyen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü gözaltında

Feci kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri tır sürücüsü Sefa Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayı duyan ölenlerin yakınları ise hastaneye ve kaza yerine koştu. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerinden alınarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Ali Soydemir

Etiketler: aydın, kaza, nazilli


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