Diğer
Kategoriler

Nazilli’de göçük faciası: 1 ölü

Nazilli’nin Ovacık Mahallesi’nde meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Nazillide göçük faciası: 1 ölü

19 Temmuz 2017 00:14

Edinilen bilgiye göre olay Ovacık Mahallesi Küplü mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Su bulabilmek amacıyla toprağı kazan evli ve üç çocuk babası Mehmet Çolak (71) ile damadı Muhammet Beytekin’in (35) üzerine tepelik alandan toprak çöktü. Göçük sırasında başına aldığı darbe sonucu Mehmet Çolak hayatını kaybederken, Muhammet Beytekin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Çolak’ın cansız bedenini, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir adli tıp kumruna sevk etti.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!