Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nden Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi istikametinde ilerleyen Yuksel Ç'nin kullandığı 35 LV 985 plakalı otomobil sollamak istedigi Mehmet A.idaresindeki 20 TD 232 plakalı kamyonle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Biri kadın 3 kişinin yaralandığı kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulaslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Veysel Karahan

AYDIN