Nazilli'de trafik kazası; 1 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, kaza İsabeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Aydın-Denizli karayolu üzerinde ilerleyen 09 HP 555 plakalı otomobil, sürücüsü Hasan Y.'nin aracının kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan ve yaklaşık 20 dakika sonra kaza yerine gelen otomobil sürücüsü Hasan Y. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali Soydemir

