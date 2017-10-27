Nazilli’de trafik kazası, motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 09 CDB 60 plakalı motosiklet, Organize Sanayi Kavşağı’ndan dönmek isteyen 09 M 1510 plakalı şehiriçi minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemelere göre Mustafa A.’nın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.