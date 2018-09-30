Nazilli'de tropik kasırga nöbeti

Tüm birimlerle yoğun teyakkuza geçtiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Belediyemizin tüm birimleri aktif olarak hizmette. Sahada çok sayıda personelimiz olacak. Personellerimizin izinleri iptal edildi. Ciddi yağış ve rüzgar ile karşı karşıya kalmamız durumunda vatandaşlarımızın olası tehlikelere karşı evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Sabah erken saatlerde belediyeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Alıcık, Nazilli Arama Kurtarma (NAKUT) ve destek birimi olarak hazır bekleyen ekiplerden bilgi aldı.

Cuma gününden bu yana alarmda olduklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Asayiş ve güvenlik açısından baktığımızda böyle bir önlem alma kararı aldık. Bu nedenle tüm ekiplerimizle buradayız. Fırtına yön değiştirdi ancak biz her koşulda yine de olabilecekmiş gibi hazırlıklıyız. Şiddetli yağmurlar yağabilir. Ülkemiz bizim için önemli. Böyle bir doğal afetin olması bizim için bir ilk olacaktı. Şimdi Allah'a şükür ki yön değiştirdi. İnşallah bu doğa olayından zarar görmeden kurtuluruz. Biz yine de olacakmış gibi 7/24 buradayız” dedi.

NAKUT Başkanı Akın Gencer ise olası bir afete karşı hazır olarak beklediklerini ifade ederek, “NAKUT ve TRAC ekipleri olarak göreve 7/24 hazırız. Belediye Başkanımızın emriyle oluşturulan ekibimiz diğer ekiplerle koordineli olarak çalışacak. Umarım yaklaşan kasırgadan ne ilçemiz ne de başkaları zarar görür” dedi.

TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok ise konuşmasında, “Bugün itibariyle bölgemize ulaşması beklenen tropikal fırtınanın yön değiştirmesi ile beraber rahat bir nefes aldık. Biz artık bu saatten sonra fırtınanın bize ulaşmasını beklemiyoruz. Ancak olası bir aksilik durumunda haberleşme alt yapıları ve elektrik tesisatları çökeceği için bütün dünya ile iletişim kuracak şekilde kendi kaynaklarımızla ve cihazlarımızla biz hazırız. Bugün Nazilli Belediyesinde kriz masası oluşturarak herhangi bir aksi durumda müdahalelerde gecikme olmaması için tüm tedbirler alınmış durumda. Sayın belediye başkanımızın talimatları ile ekiplerimiz de burada hazır durumda. Biz de ekiplerimize destek olmak amacıyla buradayız. Türkiye Afet Müdahale Planı Haberleşme Hizmet Grubu üyesi olarak bütün altyapımızı belediyenin hizmetine sunduk. Bütün kamu kurumları ve tüm dünya ile iletişim kurabilecek şekilde hazırız. Biz Nazilli için şu an bir tehlike görmüyoruz. Tehlike olmadığına inanıyoruz ama her türlü olası bir tehlike için de hazır bekliyoruz” dedi.

Ali Soydemir

