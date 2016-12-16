Nazım Hikmet'in evlatlık oğlu Cengiz Ferecov öldü. Evli, 3 kız evladı ve 6 torunu olan Ferecov Azerbaycan Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Devlet Ajansı’nın (ABOEMDA) Teknoloji Bölümü baş uzmanı olarak çalışıyordu.

Cengiz Ferecov ve Nazım Hikmet’in hikayesi

Cengiz Ferecov, Azerbaycan’ın Fuzuli şehrinde yetimhaneye bebek yaşlarda bırakılır. 10 yaşına gelene kadar her çocuk gibi kötü şartlar altında hayatını sürdürürken bir gün öğretmeni eline bir şiir verip ‘bunu ezberle her gün imtihan edeceğim’ der. Cengiz’in hayatının dönüm noktası bu şiir olur. Şiiri ezberler ve o güne kadar ne Nazım Hikmet’i, ne de Türkiye’yi duyan Cengiz, 1952 Haziran'ında daha 10 yaşındayken Nazım Hikmet’in karşısına çıkıp bu şiiri okur ve evlatlığı olur. Ferecov çocuk yaşta Rusçayı kötü konuştuğu için adaptasyon sorunu yaşıyordu ve memleketini özlediği için komşuların da yardımıyla yük treni ile Moskova’dan kaçarak 5 günde Bakü’ye, oradan da Şuşa’ya gelir. Ama Ferecov’u hiç unutmayan Nazım Hikmet, sürekli arayarak, hediyeler gönderdi. Bu zaman zarfında Ferecov ve Nazım Hikmet birkaç defa da Bakü'de görüşürler.

Kamil Nadirli

