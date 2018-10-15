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Nazım Hikmet'in oğlu hayatını kaybetti

Nazım Hikmet'in oğlu hayatını kaybetti
Nazım Hikmet'in oğlu hayatını kaybetti

Nazım Hikmet’in oğlu Memet Nazım, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Nazım Hikmet'in oğlu ressam Memet Nazım'ın 67 yaşında, Fransa'nın Limoge kenti yakınında yaşadığı küçük bir kasabada hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakın dostu Utku Varlık, uzun zamandır tedavi gören Memet Nazım Ran'ın, bir yıl evvel birlikte yaşadığı arkadaşı Dominique'i kaybettikten sonra kendini bir türlü toparlayamadığını ve hayata yenik düştüğünü söyledi. Varlık, Memet Nazım'ın ölüm haberini, “Mehmet Nâzım'ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüznü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” ifadeleriyle duyurdu.
Tansu Sarıtaylı 

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