2014'te de yılın en iyi haber sunucusu seçilen Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunan Nazlı Çelik bu yıl da Altın Kelebek ödüllerinde en iyi haber sunucusu seçildi. Ödül almasının ardından konuşma yapan sunucunun asker ve polis için söyledikleri ise salonda alkış tufanı kopardı.

"O CANLAR SİZDEN BENDEN FARKLI DEĞİL"

Ödülü almak için sahneye gelerek konuşma yapan başarılı sunucu şunları söyledi: "İstanbul ve Ankara'nın göbeğinde patlayan o bombaların Doğu'da her gün canlar aldığını, o canların sizden benden farklı olmadığını anlatmaya çalıştık. Evlatlarını babasız bırakacağını bile bile ortaya konan hayatların sadece vatan sevdası uğruna yapıldığını anlatmaya çalıştık.

"ÜLKENİN POLİSİNE ASKERİNE SELAM YOLLUYORUM"

Fazla söze gerek yok, o Mehmetlerin hakkını ödemeye imkan yok. Bu anlayışla bu ülkenin her bir polisine askerine buradan selam yolluyorum, onları Allah'a emanet ediyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum."