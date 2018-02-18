Nazlı Çelik’e 'En İyi Kadın Spiker' ödülü

OGC Gökhan Erkmen Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı, “Nazlı Çelik’i memleketinde ve cemiyetimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Star Haber spikeri olarak da bizlerin takdirini toplamış ve 2017 Basın Ödülleri kapsamında En İyi Kadın Spiker Ödülü’ne layık görülmüştür. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kendisine böyle anlamlı bir ödülün layık görülmesinden mutlu olduğunu ifade eden Nazlı Çelik ise, “Öncelikle baba memleketim Osmaniye’de böyle güzide meslektaşlarımla bir arada olmaktan memnuniyetimi belirtmek isterim. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nden böyle anlamlı bir ödül almaktan da gururluyum. Çok teşekkür ederim. Yerel basın bizler için de çok önemli. Çünkü bizler yaygın medya olarak yerel basından çok büyük destek görüyoruz. Dolayısıyla yerel basın mutlaka desteklenmeli. Diğer yandan Osmaniye en çok şehit veren bir ilimiz olarak 'şehitler diyarı' olarak anılıyor. Bu konuda da bir unvanı hak ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Çelik’e ayrıca Osmaniye’ye özgü çeşitli hediyeler verildi.

OGC’deki törenin ardından Nazlı Çelik ve OGC Başkanı İsrafil Avcı, Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret etti ve ardından da Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi’ni gezdi.

Bu arada, Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği’nin (OŞYAD) Şor Odası’ndaki etkinliğine de katılan Çelik, Osmaniyeli şair ve yazarlar ile de tanışma imkanı buldu.

Ali Celal Kaymak

