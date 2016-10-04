Gazeteciler Mehmet Baransu ve Nazlı Ilıcak, geçtiğimiz haftalarda 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından medya mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlere ilişkin soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Tutuklu bulundukları cezaevlerinden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Nazlı Ilıcak ve Mehmet Baransu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından “şüpheli” sıfatıyla sorgulandı.

Ilıcak’ın ifadesinde “FETÖ’nün asıl amacını 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimiyle anladım. Bu tarihten önceki faaliyetleri suç konusu olarak düşünmüyordum. Fakat anladım ki 17 /25 Aralık yolsuzluk operasyonu gibi gözükse de darbe faaliyetinin ilk adımları olduğunu 15 Temmuz göstermiştir" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Ilıcak’ın 14 Temmuz’da Can Erzincan TV’deki programda darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları iddiasını da reddettiği belirtildi. Ilıcak, ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü. Gazeteci Mehmet Baransu’nun da kardeşlerin tutuklandığı soruşturma kapsamında ifade verdiği kaydedildi.

Başak Akbulut

