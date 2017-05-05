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Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşler hakkındaki iddianame kabul edildi

Aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet-Mehmet Altan kardeşler, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu’nun da bulunduğu 17 isim hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek ilk duruşmanın 19 Haziran tarihinde İstanbul Adliyesi'nde görülmesine karar verdi.

Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşler hakkındaki iddianame kabul edildi

05 Mayıs 2017 16:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimi sonrası, Fetullahçı Terör Örgütünün medya yapılanmasına yönelik Nazlı Ilıcak, Ahmet-Mehmet Altan kardeşler ile Tuncay Opçin’in de aralarında bulunduğu 17 isim hakkında hazırlanan ve İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame üzerindeki incelemeler tamamlandı. İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 19 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 10.00'da görülmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi istenmişti.

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu'nun "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet 15’er yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Emrullah Uslu’ya diğer suçlamaların yanında ayrıca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenmişti. 

Başak Akbulut

Etiketler: ahmet altan, mehmet altan, nazlı ılıcak


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