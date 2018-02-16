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Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet hapis cezası!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veridi.

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet hapis cezası!

16 Şubat 2018 15:28

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin, aralarında gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da bulunduğu davada 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken bir sanığın beraatine karar verildi.
FETÖ medya yapılanmasına ilişkin, gazeteci- yazar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 7 sanıklı davada karar açıklandı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görülen duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar beraatlerini talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ü “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve ‘’Terör örgütü üyesi olmak’’ suçlarının verilen cezanın içinde erimesi nedeniyle bu suçlardan karar verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, verilen cezada herhangi bir indirime gitmedi.
Mahkeme, tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman’ın “silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek neden olma’’ suçundan beraatine karar verirken bir üye hakim, Mehmet Altan’ın tutukluluk kararına muhalefet şerhi koydu. 

 

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