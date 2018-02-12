Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin yargılandığı davada son savunmalar yapılıyor

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin, gazeteci-yazar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 7 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Mehmet Altan kardeşler cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ın yanı sıra tutuksuz sanık Tibet Sanlıman ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından, FETÖ’den tutuklanan eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 65 sanığın tahliye edilmesine ilişkin talimat içeren Fetullah Gülen imzalı mektubun ele geçirildiği iddia edilen Zaman gazetesinin görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı savunmasını yaptı.

Söz konusu mektubun sahte olduğunu belirten sanık Yazıcı, “Bu mektubun bana ait bir flash bellekten çıktığı iddia ediliyor. Kesinlikle doğru değil. Sahte olduğu her halinden belli bir doküman. Evimde yapılan arama yasalara uygun olmadığı için tutanağın altına imza atmamıştım. Şimdi ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Belgenin sahte olduğu her halinden belli. Çünkü iki harf yanlış yazılmış ve farklı anlamda iki kelime olmuş. Fetullah Gülen’in yazdıklarını çok dikkatli edit ettiğini duydum. Dolayısıyla kendi yazdığı bir belgede böyle bir hatayı görmemesi mümkün değil” dedi.

“Her haliyle ben sahteyim diyen bir belgedir”

Söz konusu mektubun Amerika’daki Zarrab davasına yetiştirmek için alelacele hazırlandığını ve sahte olduğu öne süren sanık Yazıcı, “Bu mektup bulunur bulunmaz bir polis tarafından Amerika’daki Rıza Zarraf davasına gönderilmiş, oradaki savcı dikkate almamıştır. Bu mektup her haliyle ben sahteyim diyen bir belgedir ve masum olduğumun kanıtıdır. Bu mektup eski hakim Mustafa Başer’e yazılmış. Bana dediler ki ‘Mustafa Başer aleyhine itirafçı ol.’ Ben bu adamları tanımıyorum ki, hiçbir bağlantım yok. Niye beni seçtiler? Çünkü o tarihlerde Amerika’ya gidip dönen ben varım” diye konuştu.

FETÖ üyesi olmadığını öne süren sanık Yazıcı, beraatine karar verilmesini istedi.

Yazıcı’nın savunmasının ardından duruşmaya öğlen arası verildi. Hafta boyunca devam edecek duruşmada sanık savunmalarının tamamlanması halinde karar çıkması bekleniyor.

Altan kardeşlerin savunması kitapçık olarak dağıtıldı

Öte yandan duruşmanın başlamasından önce, sanıklar Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın savunmalarını içeren birer kitapçık duruşmayı izleyenlere dağıtıldı. Savunma başlıklı kitapçıkların İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandığı görüldü.

Mehmet Yusuf Melikoğlu