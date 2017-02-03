NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, New Orleans şehrinde 17-19 Şubat tarihlerinde Smoothie King Center'da yapılacak 66. NBA All-Star’ın smaç, 3 sayı ve yetenek yarışmalarında yer alan oyuncular belli oldu. Geçtiğimiz sezonki smaç yarışmasında şampiyon olan Zach Lavine bu sene yarışmaya katılmazken, ikinci olan Aaron Gordon listede yer aldı. 2016’nın 3’lük şampiyonu Klay Thompson bu sene de yarışa katılırken, geçtiğimiz sezonun yetenek yarışması galibi Karl Anthony Towns listede yer almadı.

2017 NBA All-Star yetenek yarışmalarında hünerlerini sergileyecek isimler şöyle:

Smaç yarışması: Aaron Gordon (Orlando Magic), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Glenn Robinson III (Indiana Pacers), Derrick Jones Jr (Phoenix Suns)

3 sayı yarışması: Kyle Lowry (Toronto Raptors), Klay Thompson (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Clevland Cavelliers), Wesley Matthews (Dallas), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Nick Young (Los Angeles Lakers), CJ McCollum (Portland Trail Blazers), Eric Gordon (Houston Rockets)

Yetenek yarışması: devin Booker (Phoenix Suns), John Wall (Washington Wizards), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Gordon Hayward (Utah Jazz), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Porzings (New York Knicks)

Oğuzhan Ort