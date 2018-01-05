NBA All-Star’da ilk tur oylama sonuçları belli oldu

ABD’nin Los Angeles şehrinde 19 Şubat’ta Staples Center'da organize edilecek 67. NBA All-Star maçının kadroları için yapılan oylamanın ilk turu tamamlandı. Oylamada en çok oyu Milwaukee Bucks’ın 23 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, 863 bin 416 oy ile aldı. Genel oylamada ve Doğu Konferansı’nda en çok oyu alan Antetokounmpo, Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James’i geçmesi ise büyük yankı buldu. Batı Konferansı'nda ise en çok oyu 767 bin 402 ile Golden State Warriors'ın Amerikalı yıldızı Kevin Durant topladı.

Oylamaya taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının ise yüzde 25'er etkisi olacak. Oylama 16 Ocak'a kadar devam edecek. İlk 5'ler 19 Ocak, başantrenörler tarafından seçilecek yedekler ise 24 Ocak'ta belli olacak.

67. NBA All-Star'da ilk tur oylama sonuçlarının ardından belli olan ilk 5’ler ve oyun kurucular sıralamaları şöyle:

Doğu Konferansı

1 - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 863.416

2 - LeBron James (Cleveland Cavaliers) 856.080

3 - Joel Embiid (Philadelphia 76ers) 433.161

4 - Kristaps Porzingis (New York Knicks) 359.459

5 - Kevin Love (Cleveland Cavaliers) 221.969

Oyun kurucular

1 - Kyrie Irving (Boston Celtics) 802.834

2 - DeMar DeRozan (Toronto Raptors) 259.368

3 - Victor Oladipo (Indiana Pacers) 251.886

4 - Ben Simmons (Philadelphia 76ers) 210.085

5 - John Wall (Washington Wizards) 175.990

Batı Konferansı

1 - Kevin Durant (Golden State Warriors) 767.402

2 - Anthony Davis (New Orleans Pelicans) 393.000

3 - DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans) 356.340

4 - Draymond Green (Golden State Warriors) 325.612

5 - Paul George (Oklahoma City Thunder) 291.495

Oyun kurucular

1 - Stephen Curry (Oklahoma City Thunder) 735.115

2 - James Harden (Houston Rockets) 602.040

3 - Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 438.469

4 - Klay Thompson (Golden State Warriors) 359.442

5 - Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 231.460

Oğuzhan Ort

