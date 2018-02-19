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NBA All Star'da kazanan LeBron James'in takımı

NBA'de sabaha karşı oynanan All Star maçını Stephen Curry'nin takımına karşı mücadele eden LeBron James'in takımı kazandı.

NBA All Starda kazanan LeBron Jamesin takımı

19 Şubat 2018 09:56

NBA All-Star'ın son gününde düzenlenen 67. All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı. All Star mücadelesinde kaptan olarak seçilen Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James ile Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Karşılaşma geçen yıllardaki All-Star maçlarının aksine büyük savunma mücadelesine sahne oldu. Maçı LeBron James'in oluşturduğu takım 148-145 kazandı.
Kazanan takımın kaptanı James, maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görüldü. LeBron James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu. 

 

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