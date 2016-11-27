Sonuçlar ve öne çıkan isimler şöyle:
Golden State Warriors 115-102 Minnesota Timberwolves (Stephen Curry: 34 sayı, Kevin Durant: 28 sayı / Zach LaVine: 31 sayı)
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Oklahoma City Thunder 106-88 Detroit Pistons (Russel Westbrook: 17 sayı, 13 ribaund, 15 asist)
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Charlotte Hornets 107-102 New York Knicks (Kemba Walker: 28 sayı / Kristaps Porzingis: 25 sayı, Derrick Rose: 18 sayı ve 8 asist)
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Washington Wizards 100-112 San Antonio Spurs ( La Marcus Aldrige: 24 sayı, 7 ribaund / Tony Parker: 20 sayı)
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Miami Heat 107-110 Memphis Grizzlies (Marc Gasol: 28 sayı / Dion Waiters: 28 sayı)