Philadelphia 76ers evinde Phoenix Suns’ı 120-105 yenerken, Ersan İlyasova 11 sayı kaydetti. Ömer Aşık’lı New Orleans Pelicans ise Charlotte Hornets’i uzatma sonunda 121-116 mağlup etti. Sayı atamayan Ömer, mücadeleyi 5 ribauntla tamamladı.

Golden State Warriors, Milwaukee Bucks’ı deplasmanda 124-121 yenip üst üste 7. galibiyetini alırken, geceye damga vuran isim 33 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynayan Kevin Durant oldu. Klay Thompson 29 sayı, Stephen Curry de 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle öne çıktı. Diğer sonuçlar ise şöyle:

Houston Rockets-Utah Jazz: 111-102

Detroit Pistons-Boston Celtics: 92-94

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 95-87

Washington Wizards-Miami Heat: 111-114

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 93-71

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 102-95