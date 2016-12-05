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NBA’den Giresun’a

Türkiye Basketbol Süper Liginde mücadele eden Yeşilgiresun Belediyespor ABD’li Toure Murry ile anlaşmaya vardı.

NBAden Giresuna

05 Aralık 2016 10:30

Amerikalı tecrübeli oyuncu daha önce NBA liginde New York, Washington, Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves takımlarında forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla uzatma opsiyonlu 2 aylık kontrat yapıldığı belirtildi.

Yeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerim Aksu ise, ligde mücadelelerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, “Her geçen gün takımımız mücadele, hırs ve kazanma adına daha iyiye gidiyor. Biz bu lige çıkmayı hak ettiğimiz zaman bu ligde kalıcı olacağımızı taraftarlarımıza vaat etmiştik. Bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. Yeni anlaşmaya vardığımız Toure’ Murry’inde takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Oyuncunun lisans işlemlerini hızlı bir şekilde yapıp Darüşşafaka Doğuş maçına kadar yetiştirmeye çalışacağız” dedi.


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