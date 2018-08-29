Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Ndiaye, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı !

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Ndiaye de idmanda yer aldı.

Ndiaye, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı !

29 Ağustos 2018 20:05

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana core - stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra tüm oyuncuların katıldığı ve kendi nabız aralıklarına göre yaptıkları aerobik koşuya geçildi. Bu bölümün ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tam süre forma giyen oyuncular, idmanı soğuma hareketleri ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transfer Badou Ndiaye, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Tedavisi tamamlanan Garry Rodrigues, kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Öte yandan Alanyaspor maçında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon Roque, günü özel bir program dahilinde takımdan ayrı özel bir çalışmayla geçirdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç