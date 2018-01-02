Diğer
Kategoriler

Ndiaye piyangosu 18 milyon euro...

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti

Ndiaye piyangosu 18 milyon euro...

02 Ocak 2018 11:58

Galatasaray'ın yaz transferinde Osmanlıspor'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleri Stoke City ile West Ham da Ndiaye ile ilgilendiği için sarı-kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.

8 milyon Euro ödemeye hazır 

Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray, Ndiaye için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.

Mehmet Özcan - Sabah gazetesi

Etiketler: galatasaray, Ndiaye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç