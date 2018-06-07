Ndiaye'den transfer açıklaması

Geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımda gösterdiği başarılı performansla ligin devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'e transfer olan Badou N'diaye, hakkında ortaya atılan transfer söylentileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan eski Galatasaraylı, "Kariyerimin önemli ve pozitif bu zamanında, doğru olmayan haberlerin çıkması hepimizi rahatsız etmektedir. Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır, ben hayatımda hiç bir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Herkese iyi bir akşamlar dilerim, önümüze bakalım. Allah hepimizi korusun, hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

