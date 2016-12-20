"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMALARININ İKİ NEDENİ VAR"

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Türkiye hedef, bu çok açık. Türk milleti, bulunduğu yer, bu topraklarda bütün biriktirdikleri, toptan hepimiz hedefiz aslında. Ne istiyorlar Türkiye'den? Nedir dertleri? Ben bunu özetle iki şeye bağlıyorum: Bunun birincisi Türkiye’nin coğrafyası çok kıymetli. Çok iyi biliyorlar ki bu coğrafyadan doğabilecek güçlü bir yapı, mevcut statükoyu elinde tutanlar açısından bir daralmaya yol açacak. Buradan büyük bir gücün ortaya çıkması onlar için küçülmek anlamına gelecek. Uluslararası sistem biraz da öyle işliyor maalesef. Birinin kazanması için birinin kaybetmesi gerekiyor. Kürenin neresini çevirirseniz çevirin böyle özgün bir coğrafyaya sahip başka bir ülke yok. Büyük kıtaların bütün kimlikleri ile birlikte o kıtaların alt ölçekleri de bünyesinde. Bundan dolayıdır ki burada yükselebilecek bir gücü mutlaka budamak gerekir.Türkiye’nin hedef alınmasının diğer nedenin ise tarihi geçmişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, konuşmasına şöyle devam etti, “Eğer bu coğrafyadan güçlü bir yükseliş ortaya çıkarsa biliyorlar ki o gücün aynı zaman da tarih denklemleri var ve onlar yeniden harekete geçecek. Yeni bir araya gelmeler olacak ve esas itibari ile bugüne kadar mazlumu hep mazluma hapsetmek isteyenlerin de hükümranlığı sona erecek. Bu durum zalimin işine gelmiyor. Dolayısıyla bu coğrafyanın, bu toprağın, bu milletin bugün biriktirdiği bu iki unsur üzerinden hedef konarak bir saldırı ile karşı karşıyayız.” Bütün terör örgütlerinin birbirlerini besleyen bir mekanizma ile birbirlerini meşrulaştırarak çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Sahte yüzlerin maskeli balosunun biteceği günleri de göreceğiz. Bunu birlik beraberlik içerisinde yapacağız. Büyük bir birikimi, ideali de ayakta tutacağız” dedi.

"HOCA AHMED YESEVİ'Yİ ALGILAMAK İÇİN ONUN SIRRINI ANLAMAK GEREKİR"

"Hoca Ahmed Yesevi" konulu sunumu için kürsüye davet edilen Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Hoca Ahmed Yesevi'nin ömrünün son 63 yılını yer altı mescidinde geçirdiğini belirterek Yesevi'nin gerçek ölüm tarihi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere Hoca Ahmed Yesevi ve onun gibi alimleri anlayabilmeleri için bilim üzerine kitaplar okumaları gerektiğini öğütleyen Zeybek, bazı yazarların bilim üzerine yazdıkları kitapları da örnek olarak göstererek Orhun Kitabelerine ve "Tengri" kavramına değindi. Kadim Türklerin inançları hakkında bilgiler veren Zeybek, "Varolan her nesneyi içine alır. Ondan başka nesne yoktur ve o tüm nesnelerin içindedir" sözüyle Hoca Ahmed Yesevi'yi algılamak için bu sırrı anlamanın önemine dikkat çekti.

Zeybek, Hoca Ahmet Yesevi döneminde Türklerin çoğunun müslüman olmadığını, Farsçanın o dönem oldukça popüler olduğunu ve Türkçe'nin adeta unutulduğunu belirterek, bu dönemde Hoca Ahmed Yesevi'nin Türkçe konuşarak 10 binlerce öğrenci yetiştirdiğini böylelikle Müslümanlığı yaydığını söyledi. Hoca Ahmed Yesevi sayesinde Türkçe'nin dirildiğini belirten Zeybek, Yasevi'nin karakteri hakkında da detaylı bilgiler vererek Ahmed Yesevi'nin kadın erkek ayrımı yapmadığını ve emek sömürüsüne kökten karşı olduğunu belirtti.

Plaket töreni ve fotoğraf çekiminin ardından konferans sona erdi.

ÇİLER ÖZCEYLAN

