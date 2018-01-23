Ne Rus, ne de Gürcü hamsisi çare olmadı

Trabzon’da bugün itibariyle tezgahlarda çok az miktarda hamsiye rastlanırken, balıkçılar, ne Rus, ne de Gürcü hamsinin de bu yıl yaşanan hamsi kıtlığına çare olmadığını söyledi.

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bugün itibariyle hiç hamsi gelmezken, 30 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, hamside umutlarının bitmek üzere olduğunu belirtti. Tezgahlarda hamsi yerine artık kültür balıklarının yer aldığını belirten Bektaşoğlu, “Şu anda Gürcistan’dan hamsi gelmiyor. Tezgâhlarımızda genellikle uskumru, alabalık, somon var. Hamsimiz çok az. Gürcistan'daki balık fabrikalarından yoğun talep geldiği için orada avlanan balıklar da artık bu tarafa gelmiyor. 1 Ocak'tan beri kimse tatmin olmadı. Hamsi yok. Vatandaş da biz de memnun olmadık. Bu sene de kar yağmadı. Kar yağdığı anda hamsi burada. 30 yıllık balıkçıyım. Zaman zaman böyle git gelleri yaşadık. Ancak son yıllarda bunları sık yaşamaya başladık” dedi.

Balıkçılardan Turgay Memiş ise “Hamsi perişan durumda. Hamsi Rusya sınırındaydı sıcak yerden Rusya’ya kaçınca orada şok yedi. Birden karaya vurdu. Oradaki vatandaşlar hamsiyi sahilden kovalarla topladılar. Bundan sonra da hamsinin geleceğini tahmin etmiyorum. Bundan sonra çok zor. Şu an hamsi kesti. Özellikle son 3 günden beri hiç yok. Temennimiz gelir ancak tahmin etmiyorum. Artık sezon bitti diyebiliriz” diye konuştu.

Öte yandan çoğu balıkçı hamsi olmayışı yüzünden tezgahını açmazken, Gürcistan hamsisinin de kilosu 12.5-15 TL arasında satılıyor.

Bekir Koca - Ozan Köse

