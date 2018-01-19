Necati Özfatura: 'ABD, PYD’yi kullanarak Türkiye’ye karşı silahlı bir savaş başlatmıştır'

İşte M. Necati Özfatura'nın 'Afrin operasyonu' başlıklı yazısı;

Muhtemelen bu yazının çıktığı gün Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile Özgür Suriye Ordusunun Arap bölgesi olan ama DEAŞ ve PYD oyunu ile işgal altına alınan Afrin’i kurtaracağına inanıyorum. Allahü tealanın yardımı üzerlerine olsun.

İran sınırından Akdeniz’e kadar bir koridorda 30 bin PYD-YPG teröristleri yerleştirmesine Pentagon karar vermiştir. 30 bin PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD’yi ABD eğitmiştir. Barzani’nin Kuzey Irak’ta kuramadıkları “İkinci İsrail”i şimdi Kuzey Suriye’de kurmak istiyorlar. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bir proje ile karşı karşıyadır. En az 5 bin tır silah getirildiği kesindir. ABD İsrail’in sömürgesi Trump ise Netanyahu’nun ABD’deki sömürge valisidir.

'Geç kalınan her dakika Türkiye’nin aleyhinedir'

ABD PKK ve PYD’yi kullanarak Türkiye’ye karşı silahlı bir savaş başlatmıştır. Geç kalınan her dakika Türkiye’nin aleyhinedir. ABD’nin bu fitne ateşi, büyümeden söndürülmelidir. 7 yıl süren Suriye iç savaşını Türkiye’nin siyasi başarısı ile Türkiye- İran-Rusya Suriye’de çatışmaları sona erdirmiştir. Esad zalimi İdlib’de, ABD zalimi de Suriye sınırında yeniden Suriye’yi ateş içine atmaktadır. ABD’ye asla güvenilmez. Rakka düştü. ABD’nin tavrı koalisyon antlaşmasına aykırıdır. ABD’nin niyeti bellidir. Suriye’ye yerleşmek istiyor. ABD’nin sınırları DEAŞ’a karşı koruma gerekçesi ile çocukları bile aldatamaz.

ABD’nin desteği ile devlet olmaya yeltenen terör örgütleri “Afrin”i terk etmezse Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu başlatmak üzeredir. Hatta topçu atışları başlamıştır. CHP iktidarı Orta Doğu’daki hadiselere devamlı ilgisiz kaldı. (Prof. Amit Bein Kemalist Türkiye ve Orta Doğu)

'Prangayı ilk defa Erdoğan kırdı'

Orta Doğu’da dökülen kan ve gözyaşı ve felaketlerde CHP’nin ve bu zihniyetin payı büyüktür. Lozan ile Türkiye sınırları içine hapsedildi ve hatta ayaklarına pranga takıldı. Bu prangayı ilk defa Erdoğan kırdı. “Batı’nın gözünde Türkiye ancak Batı’nın çıkarlarına uygun politikaların uysal uygulayıcısı olduğu takdirde müttefiktir.” (Attila İlhan)

'Türkiye ilk defa Orta Doğu’da hem sahada hem de masadadır'

Türkiye kendi menfaatini ön plana aldığında Batı’nın düşmanıdır ve Osmanlıdır. Türkiye ilk defa Orta Doğu’da hem sahada hem de masadadır. ABD’nin Suriye iç savaşındaki Türkiye ile ilgili stratejisi Türkiye’yi yeniden vesayeti altına almak idi. CIA ve Pentagon Suriye ve Türkiye’de hezimete uğradı (çuvalladı). Beyaz Saray’ı vesayeti altına alan Pentagon Suriye’de devre dışı kalış ve hezimetin aşağılık duygusuyla PYD ve PKK ile yeni operasyon için kesin kararlıdır. İnşallah bu operasyonda da hezimete uğrarlar. ABD’nin DEAŞ sonrası Suriye politikası Türkiye’yi işgal politikasıdır. 15 Temmuz’un Pentagon ve NATO’nun FETÖ hainlerini kullanarak Türkiye’yi işgal operasyonu olduğu CIA’nın itirafıdır.

ABD ile YPG ve PYD arasındaki kirli ittifak devam etmektedir. ABD Suriye’de Irak’ta olduğu gibi federal bir sistem istiyor. Bu sistem bölünmenin ilk adımıdır. Buna karşın Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Irak Suriye’nin bölünmesine karşıdır.