Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 6 haftasında topladığı 12 puanla 4. sırada yer alan yeşil-beyazlılarda, Çek yıldız Tomas Necid forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak yeşil-beyazlı yönetimin transferi için istediği teklifleri alamadığı golcü oyuncu, ligde oynanan son 3 karşılaşmada da forma şansı bulamadı.

126 dakika forma giydi

Ligin ilk haftasındaki Adanaspor karşılaşmasında 78 dakika sahada kalan Necid, Başakşehir mücadelesinde ise 45 dakika forma giymişti. 27 yaşındaki oyuncu en son ligin 3. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı. Çek yıldız, karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

En son şubat ayında gol sevinci yaşadı

Süper Lig’de en son geçtiğimiz sezonun 20. haftasında Bursa’da oynanan ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlanan Başakşehir karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Necid, bu karşılaşmanın ardından ise yalnızca 30. haftadaki Kayserispor müsabakasında 90 dakika sahada kalabildi.

Mesut Alan