Diğer
Kategoriler

Necip Uysal: 'İkinci maça disiplinli çıkmalıyız'

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, "İlk maçta avantajlı bir skor aldık. İkinci maça disiplinli çıkmalıyız" dedi.


22 Şubat 2017 17:45

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal açıklamalarda bulundu.
Deneyimli orta saha oyuncusu avantajlı bir skor aldıklarını ifade ederek, "İkinci maça disiplinli çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz. Bir sakatlık geçirdim ondan sonra her zaman idmana kendimi verdim. Hocam da bana o maçta görev verdi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Öncelikle maç bitmedi" diyen Necip, "Teker teker maçlara bakıyoruz. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük camia, her zaman kupaları hedefliyor" diye konuştu. 

Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın

Etiketler: beşiktaş, maç, necip uysal


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!