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Neco: "Gençler kredi kartı ve teknolojinin esiri oldu"

Müzik dünyasının ünlü ismi Neco, gençlerin kredi kartı ve teknolojinin esiri olduğunu söyledi.

Neco: &quot;Gençler kredi kartı ve teknolojinin esiri oldu&quot;

08 Ekim 2016 15:16

Neco, TRT Radyo 1’de Michael Kuyucu ile Müziğin Kilometre Taşları Programına Konuk oldu. Neco, yirmi yıldır albüm yapmamasıyla ilgili Türkiye’de müziğin kendi öz değerlerinden ve kültüründen koptuğunu ve böyle bir ortamda albüm yapmama kararı aldığını söyledi. Neco, Türkiye’de Klasik Türk musikisinin unutulduğunu ve bunun çok yanlış olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Biz toplum olarak çok önemli bir şeyi kaybettik. Kaybettiklerimizi nedense hiç hatırlamıyoruz. Biz yıllardır klasik Türk müziğini, asırla öncesinden başlayan bir kültürü kaybettik. Biz Dede Efendileri, Avni Anıl’ları ve diğer ustaları hatırlamıyoruz bile. Bırakın şarkılarını hatırlamayı kendilerini bile hatırlamıyoruz. Hangi müzik kültüründen bahsedebiliriz? Birileri bir anlatmaya çalışsın. Müziği korumak evet, ama nasıl? Ben de yoruldum. Bir şeyler yapmak için örnekler varmak istedim ve böyle bir atmosferde doksanların başında kendi kendime bir karar verdim “Artık bir şey üretmeyeceğim” dedim ve albüm yapmadım.”

"Bugün müzik sadece para kazanmaktan ibaret"
Neco, Mgünümüz müzik endüstrisinde yaşanan sıkıntı ve kirlenmenin müziğe sadece para kazanmak için bakıldığını söyledi. Neco, “Şu an yapılan müzik işinde durum sadece şirketlerin para kazanmasından ibaret. Zaten medyanın içinde oldukları için medyayı çok iyi kullanıyorlar. Birbirleri ile paslaşıyorlar. Yaptıkları insanların gözlerine ve kulaklarına hitap etmek ama dedikodu yaparak ! Bütün sanatçıları çok güzel pazarlayarak dedikodularını yaptırıyorlar, “aaa şu bunu yapmış, bu bunu yapmış” diyorlar. İnsanlar ise arkasından o merak ettikleri kişinin müziklerini satın alıyorlar. Bu noktadan sonra kalite önemli olmuyor. Bu tarzda gidiyor bu tarzda sattırıyorlar müziği“ dedi.

Neco, müzik dinleyicisinin ekonomik tehditlerle kredi kartı ve teknolojinin esiri olduğunu söyledi. Neco., “İnsanlar da ekonomik koşuşturma içinde, yeni gençlik bir ekonomik mücadele içinde. Kredi kartları ile telefonlarla toplum esir alınmış durumda. Dolayısıyla sağlıklı bir müzik ve sanatla ilgilenmeyi halledemiyorlar. Çünkü onlar yaşamak için mücadele ediyorlar. Nasıl iyi müzik dinlesinler?” diyerek günümüz tüketim toplumunda iyi müziğin dinlenmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Yüzyılın aşk şarkıları geliyor
Neco, yakında bir müzikal proje ile müziksevere sesleneceğini belirterek, “Müzik ve spor insanların en kısa yoldan birlikte olmalarını sağlayan iki unsurdur. Şimdi arkadaşlarla Yüzyılın Aşk Şarkıları Adlı bir proje de buluşacağız. Ben güzel şarkılar söylemeye devam ettim devam da edeceğim. Bu projede de yüzyılın en güzel aşk şarkılarını seslendireceğim. Gerçek insan olmak istiyorsanız müzik ve spordan uzaklaşmayın” dedi. 

Etiketler: Michael Kuyucu, Neco, TRT Radyo 1


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