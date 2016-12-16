Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » “Neden İzmir’de patlama olmuyor” paylaşımı yargıda

“Neden İzmir’de patlama olmuyor” paylaşımı yargıda

İzmir Barosu, 10 Aralık’ta İstanbul’daki patlama sonrası sosyal medya üzerinden “Neden İzmir’de patlama olmuyor”, “Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı” şeklinde paylaşımlarda bulunan kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Neden İzmirde patlama olmuyor” paylaşımı yargıda

16 Aralık 2016 12:34

İstanbul Beşiktaş’ta, terör örgütünün bombalı saldırı sonucu 37’si polis 44 kişinin şehit olduğu olay sonrası sosyal medyadan E.Ş. isimli kadın “Neden İzmir’de patlama olmuyor” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım ile ilgili İzmir Barosu suç duyurusunda bulundu. İzmir Barosu’nun suç duyurusu dilekçesinde, “Türkiye Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında şehitlerini henüz uğurlarken, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması gereken şu günlerde, E.Ş. adında bir sosyal medya kullanıcısı açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, aşağılamakta ve nefret suçu işlemektedir” denilerek, adı geçenin yaptığı paylaşımın TCK’nın 216. maddesinde ifade edilen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. Şüphelinin ifadelerinin açıkça şiddet içerdiği belirtilen dilekçede, “Düşünce özgürlüğünün demokratik toplumlardaki mutlak sınırı ise ‘şiddet’ tir. Bu ifadeler aynı zamanda kamu barışı açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmakta, şiddete doğrudan hedef gösterme amacı ve sonucu taşımaktadır” denilerek şüpheli hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

BARO BAŞKANI öZCAN: İZMİRLİLER ADINA ŞİKAYETÇİ OLDUK

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İzmir’e ve İzmirlilere yapılan bu hakareti içimize sindirmemiz mümkün değildir. Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşununun atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!’ diyerek onurlandırdığı güzel İzmir’in halkı, vatanın her karış toprağında yaşanan acıları yüreğinde hissetmektedir. Anadolu’da patlayan her bomba, katledilen her insanımız için ayrımsız acı duyan bir kentin insanlarına yönelik ayrımcılık kokan bu paylaşımı bizi derinden yaralamıştır ve Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği “…hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” hükmü gereğince İzmirliler adına şikayetçi olma gerekliliğimiz doğmuştur” dedi.

Etiketler: İstanbul Beşiktaş patlama, İzmir Barosu, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, şehit


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç