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Neden sadece evlilik programları rahatsız ediyor?

Cem Küçük ve Fuat Uğur Evlilik programlarının kaldırılması ve ekranlarda çocuklara kötü örnek olan dizi ve programları Medya Kritik’te yorumladı.

Neden sadece evlilik programları rahatsız ediyor?

08 Mayıs 2017 13:19
Neden sadece evlilik programları rahatsız ediyor? - Tıkla İzle

Evlilik programlarının KHK ile yasaklanması hakkında konuşan Gazeteci yazar Cem Küçük, ''Sadece evlilik programlarına laf ediyorlar. Ama ekrandaki garip tipler ve moda programları çocukların büyümesini de olumsuz etkiliyor. Hatta aileler bu programlar yüzünden çocuklarını kaybedebilir. Moda programındaki yarışmacılar başka birşeyi özendiriyor. Kendi kültür ve geleneklerimizin aksine zıvanadan çıkartmaya uğraşıyorlar'' diye konuştu.

Bazı televizyon kanallarındaki dizilerdeki figür olan kahramanların yeni yetişen insan ve gençlere rol model olduklarını belirterek sözlerine başlayan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ''Bu rol modellerin değişmesi gerekiyor. Survivor'da gizli çıplaklık var. Tamamen güvensizlik temeline kurulu ilişkiler biçimi, herkes birbirinin arkasından konuşup, birbirinin kuyusunu kazıyor. Ayakta kalmak için sembolik olarak yok etmeyi tasarlıyorlar. Arzu ve hayal ettiğimiz geleceğin dünyası böyle bir şey mi? İçten içe bunu aşılamaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş bunu bize dayatıyorlar. Bu yaptıkları formatlarla gençlerimizin kafalarını formatlamaya çalışıyorlar. Bu korkunç bir olay'' diye sitemde bulundu.

Etiketler: cem küçük, evlilik programları, fuat uğur


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