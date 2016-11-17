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Nedim Gürsel Edebiyatının 50. Yıldönümünü İAÜ’de kutladı

İstanbul Aydın Üniversitesi(İAÜ) Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, “50. Yılında Edebiyat ve Bilim İnsanı Nedim Gürsel / Uluslararası Sempozyumu”nu gerçekleştirdi.

Nedim Gürsel Edebiyatının 50. Yıldönümünü İAÜde kutladı

17 Kasım 2016 15:44
Nedim Gürsel Edebiyatının 50. Yıldönümünü İAÜ’de kutladı - Tıkla İzle

Türkiye’de ve dünyada roman, öykü, biyografi, gezi, şiir, araştırma eserleri ile ses getiren, birçok dile çevrilen eserleri ile edebiyat alanında uluslararası ödüllere sahip olan Nedim Gürsel’in yazarlık hayatının 50. yılını kutlayacağı bu sene, İAÜ tarafından kendisi ve edebiyat dünyası adına onursal bir çalışma düzenlendi. Açılış konuşmasını İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli yaptı.

Moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Rusça Mütercim – Tercümanlık Bölüm Başkanı, Edebiyatçı - Yazar Prof. Dr. Ataol Behramoğlu’nun yürüttüğü “Nedim Gürsel ve Fiction ve Non- Fiction Eserleri” adlı panel için konuşmacı olarak Fransa’dan Araştırmacı Prof. Dr. Michel Bozdemir (LLACAN - CNRS Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi, INALCO Doğu Dilleri Yüksek Okulu) ve Araştırmacı Dr. Timour Muhidine (CETOBAC Türk Araştırmaları Merkezi, Osmanlı, Balkan ve Orta Asyalılar - EHESS Sosyal Bilimler İleri Araştırmalar Okulu, INALCO Doğu Dilleri Yüksek Okulu), Rusya’dan Türkolog Doç. Dr. Marina Bukulova (Rusya Bilimler Akademisi Dilbilimleri Enstitüsü Ural Altay Dilleri Kürsüsü), Türkiye’den Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu (Galatasaray Üniversitesi) katıldı.

Öncelikle İAÜ’ye ve Dr. Mustafa Aydın’a böyle özel bir gün için çok teşekkür ettiğini söyleyen Nedim Gürsel, “Edebiyatta 50 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Neyse ki benim tek tesellim yazmaya çok küçük yaşta başlamam oldu. İlkyazım 1966 yılında Yeni Ufuklar Dergisi’nde yayınlandı. O günden bu güne edebiyatın şiir hariç her alanında eserler üretiyorum. Bugün bana yapılan jest için herkese teşekkür ederim” dedi.

“İYİ EDEBİYAT GİDEREK AZALIYOR”

Yeni neslin çok fazla edebiyatla ilgilendiğini fakat kitap yazmanın o kadar da kolay olmadığına dikkat çeken Gürsel, “Ben yazı yazmaya başladığım zaman dergiler vardı. Yazılar dergilerde yayınlandıktan sonra ancak kitap basılabiliyordu. Şimdi durum değişti. Doğrudan kitap yazan ve yayınladıkları kitapları dağıtım ağı bağlamında okura ulaştıran yazarlar söz konusu. Fakat iyi edebiyat da giderek azalıyor. Kitap yazan gençlerimiz çok fazla ancak kitap yazmak o kadar kolay değil. Kitap sektörü çok gelişti yalnız bütün bunlar gerçek edebiyatı örtüyor. Kitapların okura ulaşması önemli, çünkü edebiyat insanın doğasını zenginleştiren bir alan. Her şeye rağmen gidişatı olumlu görüyorum” şeklinde konuştu.

“Gelişen teknoloji belki de edebiyatın yaygınlaşmasına sebep oluyordur” diyen Nedim Gürsel, “Ben yazmaya başladığımda daktilo vardı internet ve bilgisayar yoktu. Yaşadığımız çağın en önemli devrimi bu iletişim alanında gerçekleşti. Kitaplar yayınlanıyor, okura ulaşıyor fakat en önemli unsur bütün bunlar için düşünce ve ifade özgürlüğü gerekiyor. Umarım gelişen teknoloji ve gelişmeler de edebiyatı asıl yörüngesinde saptırmaz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Panelin ardından, TÜYAP kitap fuarı İstanbul Aydın Üniversitesi standında Nedim Gürsel’in imza günü gerçekleşti. İmza gününe çok sayıda öğrenci ve fuar katılımcıları büyük ilgi gösterdi.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, Nedim Gürsel, Türk edebiyatı, yazar


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