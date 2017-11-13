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Nefes kesen kovalamaca ile yakalandı!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde elleri kelepçeli halde adliyeden kaçan zanlı, 5 saat süren nefes kesen kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı.

Nefes kesen kovalamaca ile yakalandı!

13 Kasım 2017 21:48

Olay, saat 14.00 sularında Çanakkale Adliyesi'nde meydana geldi. Gelibolu Adliyesi'nde hırsızlık suçundan tutuklanan İ.Ç. (24), UYAP sisteminde başka bir suçtan daha araması bulunduğu ortaya çıkınca Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi. Getirildiği adliyede elleri kelepçeli şekilde bekleyen İ.Ç., adliyenin 1'inci katındaki pencereden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine Çanakkale sokaklarında kovalamaca başladı. İ.Ç.’nin görüldüğü noktalar arasında yer alan cuma pazarı civarındaki tüm giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda aramalarına hız verdi. İ.Ç.’nin bir ticari taksi ile kaçmak istediği bilgisini alan ekipler, şehir çıkışlarında da güvenliği arttırdı. İ.Ç.’nin Küçük Sanayi Sitesi civarında ticari taksiden indiği bilgisine ulaşan ekipler, bölgeyi çembere alarak aramalarına bu noktada devam etti. Sanayi esnafı tarafından elleri kelepçeli şekilde koştuğu fark edilen İ.Ç., polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 5 saat süren nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanarak Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın sorgusu sürüyor. 

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce
 

 

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