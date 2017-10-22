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Nefes kesen maç BUDO'nun

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUDO Kadın Basketbol takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi üçüncü hafta maçında kendi evinde İstanbul gücü Spor Kulübü’nü 86-78 mağlup ederek üçüncü maçta ikinci galibiyetini aldı.

Nefes kesen maç BUDOnun

22 Ekim 2017 17:52

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar maça iyi başlamasına rağmen ilk periyodu 15-23 geride kapattı. Maçın ikinci periyodunda savunmada gösterdiği ekstra çaba ile rakibin daha fazla sayı bulmasını engelleyen Bursa ekibi, hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla da ilk yarıyı 44-32 önde kapatmayı bildi.

Maçın üçüncü periyodunda da oyun disiplininden taviz vermeyen yeşil-beyazlılar, rakibinin farkı azaltma çabalarına aynı şekilde cevap verdi ve bu periyodu da 64-51 önde tamamladı. Nefes kesen maçın son periyodunda İstanbul temsilcisi iç ve dış atışlarda bulduğu isabetle farkı bir sayıya kadar düşürse de (78-77) Bursa Büyükşehir BUDO Kadın Basketbol takımı maçın bitimine 4 saniye kala Dilek Dedeoğlu’nun elinden bulduğu üçlükle iyice rahatladı ve maçı da 86-78 kazanarak üçüncü maçta ikinci galibiyetini aldı.
Zorlu geçen maçta Bursa Büyükşehir Belediyesi BUDO Basketbol takımının Amerikalı Pivot’u Monique Oliver 26 sayı 11 ribaunt ile maçın en skorer ismi olurken, yeşil-beyazlılarda Dilek Dedeoğlu 20 sayı, Burcu Erbaş 17 sayı ile skora en fazla katkı koyan sporcular oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor BUDO Kadın Basketbol takımı, TKBL dördüncü haftasında deplasmanda 27 Ekim Cuma günü İzmir’de Bayraklı Belediyesi ile oynayacak.

 

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