Diğer
Kategoriler

Nefes kesen operasyonla kurtarılan paraşütçü dağa böyle çakılmış

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde serbest atlayış sonunda dağa çakılan ve askeri helikopter destekli 20 saat süren operasyonla kurtarılan 25 yaşındaki gencin düşüş anının görüntüleri kamerayla kaydedildi.

Nefes kesen operasyonla kurtarılan paraşütçü dağa böyle çakılmış

04 Eylül 2018 17:11
Nefes kesen operasyonla kurtarılan paraşütçü dağa böyle çakılmış - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, wingsuit (serbest atlayış) yapan Uçak Mühendisi Metehan Soylu (25), ilçede bulunan Aladağlar Hacerboğazı'ndaki 3 bin metre yükseklikteki kayalık bölgeden atlayış yaptı. Yaklaşık 200 metre atladıktan sonra kontrolünü kaybeden Soylu, dağa çarptı. Kaza sonrası yaralanan Soylu'nun yardım çağrısını duyan çobanın durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye Yahyalı jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde yaralının bulunduğu bölgeye doğru tırmanmaya başlayan ekipler, yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından yaralı Soylu'ya ulaşabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Soylu, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle 2 bin 800 metre yükseklikten film sahnelerini aratmayan operasyonla güvenli bölgeye alındı. Yaralıya ulaşan ekipler de bölgenin riskli ve tehlikeli olmasından dolayı helikopter ile tahliye edildi.

Yaralıya ulaşabilmek için 6 saat tırmandılar

Jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaralı Metehan Soylu'nun yerini tespit ettikten sonra kendisine ulaşabilmek için seferber oldu. Gece saatlerinde tırmanışa başlayan ekipler, yaklaşık 6 saat sonra yaralıya ulaşabildi. İlk müdahalesi yapılan Soylu, nefes kesen operasyonla helikoptere bindirildi.

Çarpma anı kamerada

Öte yandan Metehan Soylu'nun 3 bin metre yükseklikten wingsuit atlayışı yaptığı ve saniyeler sonra kayalıklara çarpması saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.  

Turan Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç