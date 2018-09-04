Nefes kesen operasyonla kurtarılan paraşütçü dağa böyle çakılmış

Edinilen bilgiye göre, wingsuit (serbest atlayış) yapan Uçak Mühendisi Metehan Soylu (25), ilçede bulunan Aladağlar Hacerboğazı'ndaki 3 bin metre yükseklikteki kayalık bölgeden atlayış yaptı. Yaklaşık 200 metre atladıktan sonra kontrolünü kaybeden Soylu, dağa çarptı. Kaza sonrası yaralanan Soylu'nun yardım çağrısını duyan çobanın durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye Yahyalı jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde yaralının bulunduğu bölgeye doğru tırmanmaya başlayan ekipler, yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından yaralı Soylu'ya ulaşabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Soylu, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle 2 bin 800 metre yükseklikten film sahnelerini aratmayan operasyonla güvenli bölgeye alındı. Yaralıya ulaşan ekipler de bölgenin riskli ve tehlikeli olmasından dolayı helikopter ile tahliye edildi.

Yaralıya ulaşabilmek için 6 saat tırmandılar

Jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaralı Metehan Soylu'nun yerini tespit ettikten sonra kendisine ulaşabilmek için seferber oldu. Gece saatlerinde tırmanışa başlayan ekipler, yaklaşık 6 saat sonra yaralıya ulaşabildi. İlk müdahalesi yapılan Soylu, nefes kesen operasyonla helikoptere bindirildi.

Çarpma anı kamerada

Öte yandan Metehan Soylu'nun 3 bin metre yükseklikten wingsuit atlayışı yaptığı ve saniyeler sonra kayalıklara çarpması saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.

Turan Bulut

