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Nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz gün özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon nefesleri kesti. Operasyon anı ise polis kamerasından saniye saniye görüntülendi.

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

27 Ocak 2017 13:00
Nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Okmeydanı’nda özellikle internet kafe ve bilardo salonlarında uyuşturucu satmaya çalışan torbacılara yönelik operasyon gerçekleşti. Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan operasyona destek verdi. Yapılan operasyonda 172 gram esrar, 59 adet uyuşturucu hap, 22 gram taş kokain, 2 gram toz kokain, ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis telsiziyle bir emniyet amiri operasyonu başlatıyor. Ardından özel harekat polisleri ve narkotik polisleri sokağa giriyor. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve tüfek ele geçiriliyor.


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