Nefes Nefese 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nefes Nefese 8. bölümde neler oldu? (26 Eylül yeni bölüm fragmanı) Nefes Nefese 9. yeni bölüm fragmanı büyük merakla bekleniyor. Nefes Nefese yeni sezonda Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden oldu. Nefes Nefese yeni bölümde Yusuf'un Rüya'ya karşı olan hislerinin netleşeceğini gösterdi. Yusuf'tan gelen aşk itirafı Rüya'nın nasıl bir tepki vermesine neden olacak? Atmaca'nın kızı olduğunu öğrenen Rüya'yı başka hangi şoke edecek gelişme bekliyor. 8. son bölümde tüm bunlar yaşandıktan sonra Nefes Nefese 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizi severlerin merakla beklediği bu soru dizinin sonunda yanıt bulacak mı? Nefes Nefese 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. son bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

NEFES NEFESE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Nefes Nefese 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz buradan tüm gelişmeleri takip edebilir yeni fragmanı izleyebilirsiniz.

NEFES NEFESE DİZİSİ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes Nefese yeni bölümde olaylar hız kesmeden devam ediyor. Yusuf, Rüya'ya Aşık Oluyor! Rüya'yı sahte anne komplosundan koruyamayan Yusuf, bir söz verir: Bundan böyle ne olursa olsun Rüya'nın elini bırakmayacak. Rüya'ya ve Yusuf yakınlığını gören Alacanlar çiftliğinin tatlı belası Kıymet Hala, Yusuf'un başını bağlamaya karar verir. Bunun için ilk adım Rüya'nın babası Atmaca'yı eve davet etmek olacaktır.

Atmaca tarafından esir tutulan Boran ise başka bir gerçekle yüzleşmektedir. Rüya'nın, Atmaca'nın kızı olduğunu öğrenmiştir. Üstelik hayatı, Atmaca'nın verdiği görevi yerine getirmesine bağlıdır. Boran bu güne kadar omuz omuza savaştığı komutanı Yasin'i öldürmek zorundadır. Cevdet onun en ufak açığını bile kollarken Boran, Yasin'in hayatını kurtarmanın bir yolunu bulacak mıdır? Küçüklüğünden beri Mercan'a aşık olan Salih, hislerini artık içinde tutamayacağının farkındadır. İçi içini yerken Mercan'a hislerini doğru bir şekilde anlatmanın yolunu arar.

Alacanlar çiftliğindeki hain hakkında yeni bilgiler öğrenen Atmaca'nın çiftliğe gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Ancak Rüya'nın gerçek annesi olan Sultan'ın orada çalıştığından habersizdir. Sultan ve Atmaca karşılaşacak mı? Sultan, Rüya'nın kendi kızı olduğunu anlayacak mı?

