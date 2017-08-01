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Negredo Beşiktaş’a doğru

Beşiktaş’ın bir süredir gündeminde olan İspanyol futblocu Alvaro Negredo için yönetici Umut Güner’in bu gece İspanya’ya gideceği iddia edildi.

Negredo Beşiktaşa doğru

01 Ağustos 2017 21:12

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta forvet arayışları sürüyor. Aboubakar’ın yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem bir süredir Valencia’da forma giyen oyuncu Alvaro Negredo. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner’in bu gece Negredo transferini bitirmek için İspanya’ya gideceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katmak istediği İspanyol santrfor Negredo’nun siyah-beyazlı renklere bonservis bedeliyle de bağlanabileceği kaydedildi.

Alvaro Negredo, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough’da 39 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı. 

Bora Akyol
 

Etiketler: beşiktaş, negredo


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