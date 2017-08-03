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Negredo İstanbul’da

Beşiktaş’ın Valencia’dan transfer ettiği golcü futbolcu Alvaro Negredo, İstanbul’a geldi. İspanyol futbolcu Atatürk Havalimanı’nda büyük coşkuyla karşılandı.

Negredo İstanbulda

03 Ağustos 2017 19:01
Negredo İstanbul’da - Tıkla İzle

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya’nın Valencia Kulübü'yle yaptığı görüşmeler sonucunda kadrosuna kattığı Alvaro Negro, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Valencia’dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen İspanyol futbolcu Dış Hatlar Terminali geliş katında bir grup Beşiktaşlı taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Negredo, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. 

Caner Sönmez - Ferhat Yasak - İsmail Coşkun
 

Etiketler: İstanbul, negredo


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