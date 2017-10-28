Negredo: 'Uzun zamandır aradığım golü buldum'

“Uzun zamandır aradığım golü buldum”

Uzun zamandır aradığı golü bulduğunu ifade eden Negredo, “Uzun zamandır aradığım beklediğim goldü. Bu maçta gelmesi elbette önemliydi az dakika görev almama rağmen. Çok da net pozisyonlarımızın olmadığı maçtı. Böyle bir gol atmak iyi değerlendirilmiş bir forma şansı oldu benim için” dedi.

“Gollere devam etmek istiyorum”

Gollerine devam etmek istediğini söyleyen Alvara Negredo, “Umarım devam ederim. Geçen maçta daha fazla süre aldım, bu maçta daha az süre aldım. Bu maçta golü buldum, geçen maçta bulamamıştım ama çalışmaya devam ediyorum. Hocamın verdiği göreve devam edeceğim. Onun direktifleri doğrultusunda, arkadaşlarımın da yardımıyla beraber yoluma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Hem Oğuzhan hem Tolga maçtan önce gol atacağımı söylemişlerdi”

Maçtan önce Tolga Zengin ile fotoğraf paylaşmasıyla ilgili soruya golcü oyuncu Negredo, “Aslında o fotoğrafa ben kendimi soktum biraz. Kendim atladım fotoğrafa. Hem Oğuzhan hem Tolga maçtan önce gol atacağımı söylemişlerdi. Onların dedikleri gibi de oldu” dedi.

“Cenk kendini ispatlamış bir oyuncu”

Cenk’in kendini ispatladığını dile getiren Negredo, “Çok iyi iş çıkarıyor. Goller atıyor, bugün ilk golü attı. Geçen sezonlarda da zaten goller atan kendini ispatlamış bir oyuncu. Ben hocamın verdiği görev doğrultusunda oynamaya devam edeceğim” dedi.

“Monaco maçını da kazanmak istiyoruz”

Monaco maçıyla ilgili gelen soruya tecrübeli golcü şu cevabı verdi:

“Bizim için çok önemli maç. Kazanırsak öldürücü ve bitirici adımı atmış olacağız. Şampiyonlar Ligi’nde buraya kadar çok iyi getirdik. Bu maçı da kazanmak istiyoruz.”

Adem Akalan - Erdal Anak

