Negredo'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

Real Madrid ve Manchester City gibi İspanya ve İngiltere'nin üst düzey birçok kulübünde oynayan Beşiktaş'ın santrforu Alvaro Negredo, Türkiye'de statlarda oluşturulan ambiyansın bugüne kadar gördüğü ülkeler arasında en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

İspanyol futbolcu, ilk sezonunda Türkiye'deki insanların pozitif iletişiminin ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığını da anlattı. Beşiktaş dışındaki takımların taraftarlarının da kendisine saygı gösterdiğinin altını çizen Alvaro Negredo, "Buradaki ilk sezonumdu. Geldiğim ilk günden itibaren oynadığım takımın veya diğer takımların taraftarları olsun ya da sokakta karşılaştığım insanlar olsun bizi çok hoş ve sıcak bir şekilde karşıladılar. Ve bugüne kadar hala sokakta yürüdüğüm zaman insanların pozitif iletişimi ve hoş davranışları, ailemi ve beni çok memnun etti" diye konuştu.

Alvaro Negredo'nun Türkiye'deki futbolla ilgili gözlemleri ise şöyle:

"Futbola aşık bir ülke. Futbolla yatıp, futbolla kalkıyorlar. Bütün stadyumların kendine göre özel yanları var. Sezon boyunca oynadığım bütün stadyumlardan keyif aldım, hatta bugüne kadar oynadığım en iyi futbol ambiyansından biri diyebilirim."

