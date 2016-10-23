Rahatsızlığının ardından Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Nejat İşler, 2 yıldır başkanlığını yaptığı Gümüşlükspor'un yeni sezon açılış törenine katıldı. Oldukça neşeli olduğu gözlenen İşler'in giydiği tişört ise dikkat çekti. Arkasında Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında ölen Ali İsmail Korkmaz'ın yaşı olan 19 numara ve ismi yazan, ön kısmında ise fotoğrafı ve “Düşlerinde özgür dünya” yazısı olan forma ile sahaya çıkan Nejat İşler ve yönetim kurulu, taraftarları selamladıktan sonra sporculara madalyon takarak tebrik etti.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İşler, Gümüşlükspor’un bu sene ideali olduğunu söyleyerek, “Tesis yaptıracağız. Tamamen futbol ve spor tesisi olacak. Bodrum Belediye Başkanı ile konuştum, tesise dedemin adını vereceğim. Dedem için cami ya da okul yaptıracaktım ama bu spor tesisini yaptıracağım” dedi.

Oynadığı filmin tüm gelirini Gümüşlükspor'a verdiği haberlerini yalanlayan İşler, “Filmin gelirini Gümüşlükspor'a vermedim. Çıkardığım kitabın gelirini takımıma bağışladım, onunla ilgili bir sorun yok. Gümüşlükspor olmasaydı kitap yazmazdım” diye konuştu.

Eren Ayhan

MUĞLA